У Києві розташовані 615 потенційно небезпечних об'єктів

Зокрема, у місті є 29 хімічно небезпечних підприємств

В перечень Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) является 615 потенциально опасных объектов, которые расположены на территории города Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, ежегодно комиссия ТЭБ и ЧС утверждает перечень потенциально опасных объектов на территории Киева.

"На сегодня их 615. В городе есть 29 химически опасных предприятий, которые находятся под постоянным контролем и техногенной инспекцией, пожарной инспекцией. Там заключены договоры и соглашения на аварийно-спасательное обслуживание", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ГСЧС может подавать данные о нарушениях балансодержателей, владельцев помещений, где уже прошли проверки и выявленные нарушения, в органы прокуратуры и в суд.

Напомним, 2 февраля, в Деснянском районе Киева на ул. Красноткацкой загорелось одно из складских помещений. Сначала сообщалось о возгорании площадью в 700 кв. метров. Позже огонь охватил более 10,5 тысяч кв. метров. Пожар удалось потушить на следующий день около 14:30.

В КГГА сообщили, что пожар на складах стала следствием халатности и безответственности собственника и балансодержателя помещения. Спасатели неоднократно делали замечания владельцам и ответственным за противопожарную безопасность, которые не выполнили их.