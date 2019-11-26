У Києві не працює станція метро

Станцію метро “Арсенальна” в Києві закрили на вхід через несправність ескалатора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на київський метрополітен.

Як зазначається, станція метро не працює на вхід, але всі інші робочі ескалатори працюють на вихід.

"Станція "Арсенальна" не працює на вхід. Несправність ескалатора. Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію на вихід.

Фахівці проводять необхідні роботи для запуску", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві утворились значні пробки.На правому березі пробки утворилися пробки на проспекті Перемоги, Великій окружній дорозі, проспекту Академіка Палладіна, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулиці Теліги, Щусєва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Також повідомлялося, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту.