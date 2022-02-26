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У Києві не працює "червона" гілка метро. Лише режим укриття

Автор: Марія Кучерявець

У метрополітені Києва рух "червоною" гілкою метро не здійснюється. Потяги не курсують між станціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"Станції червоної лінії метрополітену працюють лише в режимі укриття. Поїзди між станціями не курсують!" - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, рух поїздів синьою та зеленою гілками метро наразі здійснюється в штатному режимі.

"У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", - попередили у КМДА.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко повідомив, як працюватиме метрополітен у разі повітряної тривоги.

Додамо, в Києві обмежили рух метро на "червоній" гілці.

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