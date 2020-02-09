В Киеве пьяный водитель устроил ДТП на светофоре

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

В Киеве на проспекте Победы нетрезвый водитель ночью устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Произошло столкновение автомобилей Audi и Nissan по вине последнего. Nissan въехал в другое авто, когда то стоял на светофоре, ожидая зеленого света.

В результате столкновения Nissan выбросило в отбойник, а потом его отбросило на 50 метров от места столкновения.

В результате аварии никто не пострадал. Впоследствии выяснилось, что водитель допустил столкновение, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

На проспекте Победы пьяный водитель Nissan протаранил Audi Опубліковано Информатор Киев Субота, 8 лютого 2020 р.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Южном мосту по направлению в сторону правого берега столкнулись Chevrolet, BMW и Volkswagen, в результате чего пострадал один водитель.

РБК-Украина писало, что в Голосеевском районе Киева на перекрестке проспекта Валерия Лобановского и улицы Демеевской произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием авто полиции.