У Києві проводять масові обшуки у відомій мережі магазинів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського райсуду Києва

У Києві співробітники правоохоронних органів проводять обшуки в магазинах відомої торговельної мережі з продажу фальсифікату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, обшуки проходять на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва.

"У вівторок, 21 січня 2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва співробітниками СУ ГУНП в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва та оперативного супроводу ГУ ДФС в Києві проводяться обшуки в мережі магазинів, розташованих на території столиці", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, через зазначену торговельну мережу здійснюється незаконне зберігання та збут фальсифікованих товарів (одяг, взуття, сумки), маркованих відомими світовими брендами.

"Крім того, наявність та реалізація фальсифікованої продукції, яка офіційно не ввозилася в Україну, може свідчити про її контрафактному виготовленні в Україні або ввезення в Україну з приховуванням від митного контролю або взагалі поза його межами, тобто без сплати відповідних платежів до державного бюджету України", - наголошується в повідомленні.

Обшуки проводяться за 17 адресами магазинів в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Нагадаємо, правоохоронці провели масштабну спецоперацію в Херсоні з метою припинення діяльності злочинної організації. У ході спецоперації 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі постанов слідчих суддів провели понад 30 обшуків.

Крім того, 17 січня Служба безпеки України проводила обшуки на території Міжнародного аеропорту "Запоріжжя". За словами директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Валерія Зломинога, обшуки стосувалися кримінальних справ, які порушили ще у 2015 році на тодішнє керівництво аеропорту.