У Києві перевіряють повідомлення про замінування лікарні

Перевірка відбувається у лікарні на вулиці Кондратюка

В Киеве полиция проверяет сообщение о минировании больницы на улице Кондратюка (Минский массив). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киева.

Как отмечается, сообщение о том, что в больнице заложена взрывчатка, на спецлинию 102 поступило около 9:00. На место происшествия немедленно выехали все профильные службы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и врачи. Продолжается проверка здания и прилегающей к нему территории.

Информацию уже внесли в Единый журнал учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация события. Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лица, которая сообщила о минировании.

Отметим, на улице Кондратюка находится Киевская городская клиническая больница №8.

Напомним, в Кривом Роге 30 января в полицию поступила информация о минировании шести школ. Дети были эвакуированы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 19 января неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Магелан", который находится на проспекте Академика Глушкова.