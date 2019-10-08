У Києві перевірять дії поліцейських під час обшуку у підозрюваного

Голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко призначив перевірку поліцейських, які 4 жовтня проводили обшуки у підозрюваного в збуті і виробництві наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що поліцейські проводили обшуки на основі рішення суду. Слідча дія проходило в рамках розслідування кримінального провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

"Коли чоловік підійшов до будинку і йому повідомили про проведення обшуку, він почав чинити опір, в результаті поліцейські застосували наручники і заходи фізичного впливу", - йдеться в повідомленні.

У той же день була призначена перевірка на правомірність дій поліцейських. Всі матеріали щодо обшуку будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше у Київській області затримали поліцейського, який організував злочинну групу. Під його керівництво група злодіїв проникала в приватні будинки, виносила цінності, а потім продавала крадене.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліцейські в Одесі незаконно затримали двох людей і проти їх волі доставили в опорний пункт поліції, а потім побили.