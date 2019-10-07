У Київській області затримано поліцейського, який організував злочинну групу

Фото: вилучена зброя (npu.gov.ua)

Лідера групи затримано з речовими доказами

У Київській області затримано старшого лейтенанта поліції, який організував злочинну групу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, під керівництвом працівника поліції, група злодіїв проникала до приватних будинків в населених пунктах Київської області, виносила цінності та зброю, а потім збувала крадене.

За інформацією прес-служби, лідером виявився 28-річний оперуповноважений Києво-Святошинського відділу поліції Київської області. Використовуючи службове становище, поліцейський згуртував навколо себе раніше судимих осіб. Добре володіючи оперативною обстановкою, поліцейський особисто підбирав домоволодіння мешканців області, готував детальний план та знаряддя злочину. Злочинці пересувалися на власному автомобілі поліцейського, і скоювали кілька крадіжок за ніч.

Про об’єкт нападу злодії були добре поінформовані, а потрапляючи до будинку, виносили всі наявні цінності. Так у селі Шпітьки, Києво-Святошинського району, із житла зловмисники викрали 4 одиниці зареєстрованої вогнепальної зброї, понад тисячу набоїв до неї, 16,5 тисяч доларів та 2 тисячі євро, дороге стрілецьке та тактичне спорядження. В одному з будинків у селі Хотів спільники викрали 6,5 тисяч євро, 2 тисячі доларів, велику кількість ювелірних прикрас, коштовні годинники, шкіряні вироби, зброю, документи та ключі від автомобілів.

Лідера злочинної групи було затримано після чергової крадіжки. Під час обшуків вилучено низку речових доказів: золоті прикраси, зброю, хутряні та шкіряні вироби, знаряддя злочину та спецзасоби. Старшого лейтенанта поліції - організатора злочинної групи - затримали та помістили в СІЗО.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, 2 жовтня поліцейський влаштував бійку в Полтаві. Йому повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Також, як повідомлялося, у Броварах співробітник поліції охорони в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті чого загинула жінка, ще дві людини отримали травми.