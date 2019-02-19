У Києві провалилася дорога в районі Севастопольської площі

Дорога провалилася через аварію на водогоні

В Киеве провалилась дорога на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что участок проезжей части провалился из-за аварии на водопроводе. В связи с этим изменили трассу следования троллейбусов маршрутов №№ 19д, 30, 40, 40к. Движение осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства.

Напомним, в январе сообщалось, что "Киевпастранс" будет проводить совместные рейды с полицией в общественном транспорте.

Ранее также сообщалось, что стоимость проезда в харьковском метрополитене с 7 февраля выросла до 8 гривен. Проезд в трамваях и троллейбусах в Харькове теперь составляет 6 гривен.

Отметим, в Киеве вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью Карты киевлянина. Карта регистрируется в системе для учета пассажиропотока и компенсации затрат на перевозку. Для того, чтобы пользоваться льготами на проезд, льготникам рекомендуют получить Карточку киевлянина.