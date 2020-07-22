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У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю

Київ, Середа 22 липня 2020 19:25
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
Фото: акція протесту під МВС (obozrevatel.com)
Автор: РБК-Україна

Активісти втретє звертають увагу на торгівлю наркотиками в Україні

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України пройшла акція протесту через можливі протиправні дії громадянина РФ Олександра Щіпцова. Активісти зазначають, що він може бути причетний до створення на території України організованого злочинного угруповання, що займається, зокрема, торгівлею наркотичними речовинами.

Про це повідомляє "Обозреватель" з місця подій.

Як повідомляє видання, акція стала вже третьою спробою активістів звернути увагу на діяльність Щіпцова.

За даними одного з організаторів заходу, адвоката Дмитра Каленова, Щіпцов користується підробленими документами відразу на кілька різних імен. На одне з них у 2014 році він отримав громадянство України.

Каленов запевняє, що має докази вчинення ним злочинних дій на території України.

Також, за його словами, щодо Щіпцова українськими правоохоронними органами було відкрито кілька кримінальних проваджень, однак їх розслідування з невідомих причин призупинено.

З вимогами розслідувати можливу протиправну діяльність Щіпцова активісти двічі приходили під будівлю Офісу генеральної прокуратури, а також виходили на акцію в селищі під Києвом, де живе Щіпцов.

"Фігуранти вказаної кримінальної справи як намагаються вирішити свої проблеми і питання через генеральну прокуратуру, СБУ, Міністерства внутрішніх справ, так і продовжують це робити", - заявив один з учасників мітингу.

За підсумками акції її учасники передали керівництву МВС поводження з баченням проблеми, а також зібраними аргументами, які свідчать про можливу причетність Щіпцова до скоєння злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила контрабанду в Україну транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки.

Також повідомлялося, що правоохоронці Києва викрили найбільшу в Україні інтернет-мережу торгівлі наркотиками.

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