У Києві протестували на коронавірус понад 1350 людей

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці протестували на коронавірус 1355 киян. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Київський міський лабораторний центр перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу "коронавірус" понад 30 зразків.

"Київський міський лабораторний центр перевіряє зараз на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус понад 30 зразків. На сьогодні в Києві протестовано 1355 киян. Це загалом експрес-тестами та лабораторними дослідженнями", - заявив Кличко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на ранок середи, 25 березня, в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відзначається, що за добу було зафіксовано 29 нових випадків.

Як писало РБК-Україна, 24 березня Кличко повідомив, що кількість киян, які захворіли коронавірусом COVID-19 зросла до 31 людини. Так, ввечері у вівторок від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" столична влада отримала ще три лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус.