В Киеве протестировали на коронавирус более 1350 человек

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице протестовали на коронавирус 1355 киевлян. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Киевский городской лабораторный центр проверяет на подтверждение или опровержение диагноза "коронавирус" более 30 образцов.

"Киевский городской лабораторный центр проверяет сейчас в подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус более 30 образцов. На сегодня в Киеве протестировано 1355 киевлян. Это в целом экспресс-тестами и лабораторными исследованиями", - заявил Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на утро среды, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Отмечается, что за сутки было зафиксировано 29 новых случаев.

Как писало РБК-Украина, 24 марта Кличко сообщил, что количество киевлян, которые заболели коронавирусом COVID-19, возросло до 31 человека. Так, вечером во вторник от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" столичные власти получили еще три лабораторно подтвержденные случаи заболевания коронавирусом.