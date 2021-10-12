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У центрі Києва спалахнула пожежа

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 08:08
У центрі Києва спалахнула пожежа Фото: у центрі Києва спалахнула пожежа (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 12 жовтня у центрі столиці спалахнула пожежа. Загоряння сталося в будинку, що знаходиться на вулиці Михайлівській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ. Оперативний".

"Серйозна пожежа спалахнула на даху будинку, що по вулиці Михайлівській (поворот на Костельну). На місце вже мчать рятувальники ДСНС. Сподіваємося, що ніхто не травмується", - йдеться в повідомленні.

Інформації про пожежу в ДСНС поки не надають.

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