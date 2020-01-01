У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери

У Києві в середу, 1 січня, відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дню народження голови ОУН Степана Бандери. Про це повідомляє кореспондент РБК-України.

У ході взяли участь близько 2 тисяч чоловік.

Смолоскипна хода розпочалася о 18:00 у парку Тараса Шевченка біля пам'ятника Тараса Шевченка. Після чого колона рушила до Київської міської державної адміністрації (КМДА). Учасники тримали в руках плакати і фаєри.

Присутні вигукували "Слава Україні", "Слава нації - смерть ворогам","Україна понад усе" і "Слава Степану Бандері", "Ми - бандерівці, ми йдемо".

Також учасники ходи розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Нагадаємо, понад 100 тисяч киян і гостей столиці зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся святковий концерт. Також близько 40 тисяч людей зустрічали новорічну ніч на Контрактовій площі.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ніч на перше січня в Україні пройшла без особливих порушень публічної безпеки. При цьому наголошується, що в новорічну ніч чергували 2,4 тисячі силовиків.