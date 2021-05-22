ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві пройшов Транс-марш: серйозних порушень не було

Новость на русском →
Київ, Субота 22 травня 2021 16:48
У Києві пройшов Транс-марш: серйозних порушень не було Фото: поліція не зафіксувала серйозних порушень під час Транс-маршу (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в суботу, 22 травня, пройшов Транс-марш. За інформацією поліції, серйозних порушень зафіксовано не було.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До забезпечення правопорядку було залучено представників усіх структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Заходи пройшли без порушень, поки всі заплановані акції завершилися. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку і порядок на вулицях Києва", - повідомили правоохоронці.

За інформацією "Суспільного", в Транс-марші брали участь близько 150 осіб. При цьому правопорядок забезпечували близько 400 правоохоронців. У той же час на Михайлівській площі зібралося близько 200 супротивників маршу. Кілька людей намагалися напасти на учасників маршу, але поліція їх затримала.

Демонстранти спустилися від Михайлівської площі до Поштової площі, після чого спустилися в метро.

Відзначимо, восени 2019 року в Києві під час Транс-маршу поліція затримала шістьох осіб, які намагалися напасти на демонстрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що 9 травня в Одесі під час акції пам'яті жертв Другої світової війни фанати "русского мира" кричали "Слава Новоросії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ марш акции транс
NEWS
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
МЗС закликало світ відреагувати на вирок українцю Яцкіну в Криму
DAILY
Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Захід чекає. Чому Україна поспішає з реформою НАБУ та Вищої ради правосуддя