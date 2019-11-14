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У Києві сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 11:26
У Києві сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком
Фото з місця ДТП (dtp.kiev.ua)

Водій маршрутки розмовляв через телефон, що стало причиною аварії

У четвер, 14 листопада, в столичному житловому масиві Куренівка сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої зіткнулися три транспортні засоби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, водій маршрутки розмовляв по телефону, відволікся і врізався в трамвай. Слідом за ним в маршрутку в'їхав легковий автомобіль Lada.

"Попередньо, без потерпілих. Очікується екіпаж патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця ДТП (dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві 23-річний водій Lexus в стані алкогольного сп'яніння, протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів, серед яких була 20-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм.

Крім того, напередодні в Бородянському районі Київської області в зіткненні двох легкових автомобілів загинули 4 людини. Ще чотирьох госпіталізували в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що в Донецій області автомобіль в'їхав на міст. В результаті інциденту 21-річний водій автомобіля загинув, а троє його пасажирів отримали поранення і були госпіталізовані.

Крім цього, у Львівській області на трасі Київ-Чоп в результаті аварії загинула людина. Попередньо встановлено, що автомобіль Toyota збив пішохода. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

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