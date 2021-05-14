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У Києві сталась масштабна ДТП, яка спровокувала затор

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 10:27
У Києві сталась масштабна ДТП, яка спровокувала затор Фото: у Києві утворились затори через ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на перехресті Скляренка та Вовчка сталась дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілей. У цьому районі утворилась затора.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Повідомляється, що постраждалих немає, але у бік Автозаводської вулиці утворився значний затор.

Фото: у Києві сталось ДТП (Київ Оперативний)

Також на карті Google Maps видно, що на цій вулиці утворився затор.

У Києві сталась масштабна ДТП, яка спровокувала заторФото: у Києві утворились затори (Google Maps)

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Києві автомобіль врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.

Раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції.

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