У Києві сталась масштабна ДТП, яка спровокувала затор

У Києві на перехресті Скляренка та Вовчка сталась дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілей. У цьому районі утворилась затора.

Також на карті Google Maps видно, що на цій вулиці утворився затор.

Повідомляється, що постраждалих немає, але у бік Автозаводської вулиці утворився значний затор.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії загинули три людини.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Києві автомобіль врізався в стовп. В результаті загинула пасажирка авто, водій і ще одна пасажирка отримали поранення.

Раніше під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції.