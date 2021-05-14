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В Киеве произошло масштабное ДТП, которое спровоцировало пробку

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Киев, Пятница 14 мая 2021 10:27
В Киеве произошло масштабное ДТП, которое спровоцировало пробку Фото: в Киеве образовались пробки из-за ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на перекрестке Скляренко и Вовчка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В этом районе образовалась пробка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что пострадавших нет, но в сторону Автозаводской улицы образовалась значительная пробка.

Фото: в Киеве произошло ДТП (Киев Оперативный)

Также на карте Google Maps видно, что на этой улице образовалась пробка.

В Киеве произошло масштабное ДТП, которое спровоцировало пробкуФото: в Киеве образовались пробки (Google Maps)

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Киеве автомобиль врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.

Ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь убежать от полиции.

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