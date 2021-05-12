У Києві сталася ДТП за участю бетонозмішувача, є постраждалі
Вранці 12 травня на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes. Водій був в стані алкогольного сп'яніння.
Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля.
Під час спілкування інспектори помітили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 1,44 проміле.
Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
В результаті аварії в лікарню госпіталізували водія бетонозмішувача та пасажира.
Нагадаємо, під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського.
Раніше повідомлялося, що на трасі Київ – Чоп в неділю, 9 травня, сталась масштабна аварія за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. Внаслідок інциденту загинули три особи.