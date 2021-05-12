ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві сталася ДТП за участю бетонозмішувача, є постраждалі

Новость на русском →
Середа 12 травня 2021 11:42
У Києві сталася ДТП за участю бетонозмішувача, є постраждалі Фото: ДТП з бетонозмішувачем в Києві сталася на Леся Курбаса (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: РБК-Україна

Вранці 12 травня на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes. Водій був в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Попередньо, водій вантажівки не впорався з керуванням, що призвело до перевертання автомобіля.

Під час спілкування інспектори помітили у 53-річного водія ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 1,44 проміле.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

В результаті аварії в лікарню госпіталізували водія бетонозмішувача та пасажира.

Нагадаємо, під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського.

Раніше повідомлялося, що на трасі Київ – Чоп в неділю, 9 травня, сталась масштабна аварія за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. Внаслідок інциденту загинули три особи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ ДТП
NEWS
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
В Україні різко зросла кількість нових COVID-випадків: 4538 заражень за добу
DAILY
"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає