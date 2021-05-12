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В Киеве произошло ДТП с участием бетоносмесителя, есть пострадавшие

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Среда 12 мая 2021 11:42
В Киеве произошло ДТП с участием бетоносмесителя, есть пострадавшие Фото: ДТП с бетоносмесителем в Киеве произошло на Леся Курбаса (фото facebook.com/kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

Утром 12 мая на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП с участием бетоносмесителя Mercedes. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением, что привело к переворачиванию автомобиля.

Во время общения инспекторы заметили у 53-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 1,44 промилле.

Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя бетоносмесителя и пассажира.

Напомним, под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь убежать от полиции. Кроме того, он сбил полицейского.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп в воскресенье, 9 мая, произошла масштабная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Вследствие инцидента погибли три человека.

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