В Киеве произошло ДТП с участием бетоносмесителя, есть пострадавшие

Утром 12 мая на проспекте Леся Курбаса произошло ДТП с участием бетоносмесителя Mercedes. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева .

В результате аварии в больницу госпитализировали водителя бетоносмесителя и пассажира.

Патрульные составили на водителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Во время общения инспекторы заметили у 53-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 1,44 промилле.

Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением, что привело к переворачиванию автомобиля.

Напомним, под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь убежать от полиции. Кроме того, он сбил полицейского.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп в воскресенье, 9 мая, произошла масштабная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Вследствие инцидента погибли три человека.