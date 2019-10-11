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Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 02:59
Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії
Ілюстративне фото (GettyImages)

Курдські загони відступають разом з колонами біженців вглиб прикордонній провінції

Армія Туреччини і формування сирійської опозиції, воювала на її стороні, після двох днів боїв оточили два прикордонних міста на північному сході Сирії - Рас-ель-Айн і Телль-Аб'яд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За інформацією телестанції, турецькі війська з союзниками замкнули кільце оточення після того, як встановили контроль над 11 населеними пунктами, розташованими в околицях цих міст.

Наголошується, що в Рас-ель-Айн на півночі провінції Ракка турецькі військові увійшли в промислову зону, де ведуть перестрілки з залишаються там бійцями курдських Сил народної самооборони", а в Телль-Аб'яді озброєні опозиціонери витіснили курдських повстанців з передмість Ель-Ябса і Телль-Фандар.

За словами представника опозиційної Сирійської вільної армії Фарук Абу Бакра, озброєна опозиція є партнером Туреччини в боротьбі з терористичними угрупованнями.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про безладний відступ курдських загонів з прикордонних районів, разом з колонами біженців вони направляються всередину провінції Хасеке.

Нагадаємо, "Сирійські демократичні сили" (СДС) заявили про знищення мінімум 14 турецьких військових на північному сході країни, де Туреччина проводить військову операцію.

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