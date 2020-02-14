У Києві сталась стрілянина в спортзалі

У Києві на вулиці Металістів сталась стрілянина у спортзалі, в результаті якої постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу на місці.

"Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві ввечері в середу, 12 лютого, спецпризначенці на мосту Метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача.

Схожа ситуація сталась у Харкові. Патрульний стріляв в автомобіль для того, щоб його зупинити, в результаті чого постраждала людина. Затриманий командир однієї з рот Управління патрульної поліції у Харківській області.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому патрульному про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу і відсторонення його від посади.