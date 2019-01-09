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У Києві сталась стрілянина

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 17:03
У Києві сталась стрілянина
Фото: місце стрілянини (npu.gov.ua)

В результаті стрілянини постраждав хлопець

У Києві на вулиці Будівельників сталась стрілянина, в результаті якої отримав поранення 23-річний хлопец. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

У поліції повідомили, що хлопець разом із невідомим зайшли у магазин. Згодом вони вирушили у бік бульвару Верховної Ради. А через кілька хвилин пролунали хлопки, які нагадують постріли.

"Працівники поліції вилучили  стріляні гільзи, один патрон та одну гумову кулю від невстановленої зброї. Речові докази направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, 30 вересня у Печерському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.

Раніше повідомлялося, що у Києві в результаті стрілянини, яка сталася вранці, 15 серпня, постраждали дві людини.

 

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