У Києві сталась стрілянина

В результаті стрілянини постраждав хлопець
У Києві на вулиці Будівельників сталась стрілянина, в результаті якої отримав поранення 23-річний хлопец. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.
У поліції повідомили, що хлопець разом із невідомим зайшли у магазин. Згодом вони вирушили у бік бульвару Верховної Ради. А через кілька хвилин пролунали хлопки, які нагадують постріли.
"Працівники поліції вилучили стріляні гільзи, один патрон та одну гумову кулю від невстановленої зброї. Речові докази направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.
Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, 30 вересня у Печерському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський.
Раніше повідомлялося, що у Києві в результаті стрілянини, яка сталася вранці, 15 серпня, постраждали дві людини.