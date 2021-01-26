У Києві сталася масштабна ДТП. Рух транспорту ускладнений

Сьогодні, 26 січня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). У результаті аварії у столиці ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції.

Як повідомляється, ДТП за участю чотирьох автомобілів сьогодні сталася на проспекті Героїв Сталінграда, 4. Рух ускладнено у напрямку вулиці Набережно-Рибальської.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Миколи Закревського зіткнулись мікроавтобус та міський трамвай. В результаті був зупинений рух трамваїв в обох напрямках.

Також РБК-Україна писало, що напередодні у Львівській області на автодорозі "Київ-Чоп" зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобілів. В результаті події загинули дві людини. Ще чотирьох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Крім того, у Рівненській області на трасі біля міста Корець позашляховик Volkswagen Touareg на смерть збив двох людей, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. За кермом автомобіля був 19-річний киянин.