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У Рівненській області позашляховик на смерть збив пішоходів на переході

Рівненська область, Понеділок 11 січня 2021 11:33
У Рівненській області позашляховик на смерть збив пішоходів на переході
Фото: ДТП у Рівненській області rv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Рівненській області на трасі біля міста Корець позашляховик на смерть збив двох людей на пішохідному переході. За кермом автомобіля був 19-річний киянин.

Про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Повідомляється, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, збив двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

"Від отриманих травм 38 і 44-річна мешканки села Богданівка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки на перевірку. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальну справу.

Фото: ДТП у Рівненській області rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора на південному об'їзді міста Львова сталося зіткнення легкового автомобіля і вантажівки, в результаті чого одна пасажирка загинула, ще четверо людей постраждали.

Також вчора в Києві через ДТП було зупинено рух трамваїв. Аварія сталася на вулиці Миколи Закревського, вона стала причиною призупинення роботи трамваїв на лівобережній частині столиці.

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