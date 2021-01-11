У Рівненській області позашляховик на смерть збив пішоходів на переході

У Рівненській області на трасі біля міста Корець позашляховик на смерть збив двох людей на пішохідному переході. За кермом автомобіля був 19-річний киянин.
Про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.
Повідомляється, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, збив двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.
"Від отриманих травм 38 і 44-річна мешканки села Богданівка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки на перевірку. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальну справу.
Фото: ДТП у Рівненській області rv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, вчора на південному об'їзді міста Львова сталося зіткнення легкового автомобіля і вантажівки, в результаті чого одна пасажирка загинула, ще четверо людей постраждали.
Також вчора в Києві через ДТП було зупинено рух трамваїв. Аварія сталася на вулиці Миколи Закревського, вона стала причиною призупинення роботи трамваїв на лівобережній частині столиці.