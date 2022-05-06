У Києві сталася масштабна пожежа в готелі: майже 100 людей евакуювали

Сьогодні вранці, 6 квітня у Голосіївському районі Києва сталася масштабна пожежа в готелі. Під час гасіння якої було врятовано 5 людей, а ще 98 - евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"6 травня о 4:34 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Бродівській, що у Голосіївському районі столиці. Горіли 2 та 3 поверхи 3-поверхової будівлі з розповсюдженням полум’я на покрівлю та 1-ий поверх. Рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі та евакуації людей", - розповіли в ДСНС.

Як стало відомо, о 6:45 пожежу локалізували на площі 2000 кв. м, а вже о 7:29 - ліквідували.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників було врятовано 4 будівлі та недобудований поруч розташований корпус. На місці було залучено 15 одиниць пожежної техніки та 80 чол. особового складу ДСНС", - додають у прес-центрі.

Інформації про те, що саме мого спричинити пожежу у відомстві поки не дають.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, мова йде про готель "Влада".

"Сталося загоряння в готелі "Влада", що знаходиться поблизу авторинку на Чапаєвці. Площа пожежі дуже велика. На місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про потерпілих та причини виникнення пожежі уточнюється", - інформують в соцмережі.

Фото: в Києві сталася масштабна пожежа в готелі (t.me/dsns_telegram)

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