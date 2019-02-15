У Києві сталася пожежа в авіаційному університеті

Постраждалих при пожежі в НАУ немає

В Киеве утром 15 февраля произошел пожар в здании Национального авиационного университета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что возгорание произошло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса. На месте спасатели установили, что горело подсобное помещение с оргтехникой, эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже.

Пожар оперативно локализовали на площади 30 кв. м, в 10:29 огонь полностью потушили. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Фото: пожар в НАУ (kyiv.dsns.gov.ua)

Напомним, в конце января в столице горел Киевский радиозавод. Пожар начался в одном из цехов, огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Из-за сильного задымления спасателям пришлось привлекать дополнительные силы.

До этого в Подольском районе горел ресторан. По информации сотрудников заведения, сначала в ресторане загорелась проводка, но потушить своими силами не удалось.