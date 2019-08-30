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У Києві сталася пожежа на Майдані Незалежності

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 20:57
У Києві сталася пожежа на Майдані Незалежності
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Горить сміття за ТЦ "Глобус"

У п'ятницю, 30 серпня, в центрі Києва, на Майдані Незалежності, сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку dtp.kiev.ua у Facebook.

За попередніми даними очевидців, сталося загорання сміття за торговим центром "Глобус" на Майдані Незалежності. На місці події працює пожежно-рятувальна служба, яка ліквідовує загоряння.

На відео видно, що пожежа є масштабною, але точно не зрозуміло, що саме охоплено вогнем.

Видео с места #Пожара прямо сейчас в Киеве на Площади Независимости. Горит по словам свидетелей мусор. Но из-за сильного дыма и огня до конца не понятно. На месте пожарная служба. Устраняют возгорание. Напомним: Сбоку ТЦ ГЛОБУС что-то активно горит. На место происшествия вызвали все необходимые службы. Подробности устанавливаем! Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua

Опубліковано dtp.kiev.ua Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селі Чижки (Львівська область), на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа у складському приміщенні. Станом на 15-ту годину площа пожежі складала близько 2 тис. квадратних метрів. На складі горять легкозаймисті та горючі речовини (розчинники). Внаслідок пожежі постраждали 2 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Полтавській області у суботу, 24 серпня, горіли 50 гектарів сухої трави та очерету. Пожежу вдалося локалізувати через 3 години. Було залучено 30 пожежників. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Додамо, що 21 серпня у Полтаві сталася масштабна пожежа у складській будівлі "Нової пошти". Вогонь поширився на територію площею 1500 квадратних метрів. Поранених внаслідок пожежі не було виявлено.

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