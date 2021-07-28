У Києві проходять слідчі дії на ще одному сміттєзвалищі та в КП

Відомо, що сьогодні СБУ продовжила слідчі дії вже на полігоні будівельних та великогабаритних відходів № 6.Згідно з ухвалою суду, там, крім іншого, відбираються зразки ґрунтів, повітря, води.

Правоохоронці зауважили, що роботу сміттєзвалища припиняти не будуть, оскільки прибулі не заважатимуть роботі транспорту та спецтехніки.

Крім цього, сьогодні головне слідче управління Нацполіції спільно з представником Офісу генпрокурора проводять обшуки в КП "Плесо".

Силовики прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчищування та благоустрою об’єктів.