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СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище. Розслідують екоцид

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 15:54
СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище. Розслідують екоцид Фото: слідчі дії на полігоні в Підгірцях (kst.in.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) проводить слідчі дії на головному київському сміттєзвалищі, яке знаходиться в селі Підгірці. Компанія, яка обслуговує полігон, заявляє про загрозу збою в його роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів (ТПВ) № 5 для проведення слідчих дій. У компанії "Київспецтранс", яка обслуговує сміттєзвалище, заявляють, що в діях посадових осіб вбачають ознаки кримінального злочину за статтею 441 КК України "Екоцид".

У той же час в компанії підкреслюють, що робота слідчих вплинула на роботу звалища, і є загроза збою в графіку вивезення побутових відходів з житлових будинків Києва і передмістя.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області СБУ знайшла сотні тонн токсичних відходів. Їх зливало місцеве підприємство в ями всього в кілометрі від населених пунктів. Причому в цій справі також знайшли російський слід.

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