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У Києві проходять слідчі дії на ще одному сміттєзвалищі та в КП

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Київ, Середа 28 липня 2021 17:09
У Києві проходять слідчі дії на ще одному сміттєзвалищі та в КП Фото: у Києві проходять слідчі дії на ще одному сміттєзвалищі та в КП (kst.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України проводить слідчі дії на ще одному столичному сміттєзвалищі, що знаходиться на вулиці Пирогівський шлях. Водночас силовики прийшли з обшуками до КП "Плесо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київспецтранс" та КМДА.

Відомо, що сьогодні СБУ продовжила слідчі дії вже на полігоні будівельних та великогабаритних відходів № 6.Згідно з ухвалою суду, там, крім іншого, відбираються зразки ґрунтів, повітря, води.

Правоохоронці зауважили, що роботу сміттєзвалища припиняти не будуть, оскільки прибулі не заважатимуть роботі транспорту та спецтехніки.

Крім цього, сьогодні головне слідче управління Нацполіції спільно з представником Офісу генпрокурора проводять обшуки в КП "Плесо".

Силовики прийшли до підприємства з метою виявлення та вилучення документації, що стосується підрядних організацій, які виконували роботи з розчищування та благоустрою об’єктів.

Нагадаємо, вчора близько 30 співробітників СБУ прибули на головне київське сміттєзвалище для проведення слідчих дій. Там розслідували екоцид.

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