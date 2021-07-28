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В Киеве проходят следственные действия на еще одной свалке и в КП

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Киев, Среда 28 июля 2021 17:09
В Киеве проходят следственные действия на еще одной свалке и в КП Фото: в Киеве проходят следственные действия на еще одной свалке и в КП (kst.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины проводит следственные действия на еще одной столичной свалке, находящейся на улице Пироговский шлях. В то же время силовики пришли с обысками в КП "Плесо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевспецтранс" и КГГА.

Известно, что сегодня СБУ продолжила следственные действия уже на полигоне строительных и крупногабаритных отходов № 6. Согласно постановлению суда, там, кроме прочего, отбираются образцы почв, воздуха, воды.

Правоохранители отметили, что работу свалки прекращать не будут, поскольку прибывшие не будут мешать работе транспорта и спецтехники.

Кроме этого, сегодня Главное следственное управление Нацполиции совместно с представителем офиса генпрокурора проводят обыски в КП "Плесо".

Силовики пришли на предприятие с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов.

Напомним, вчера около 30 сотрудников СБУ прибыли на главную киевскую свалку для проведения следственных действий. Там расследовали экоцид.

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