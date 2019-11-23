У Києві проходять заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів

У Києві в суботу, 23 листопада, проходять заходи в пам'ять про жертви голодоморів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, пройшов молебень за участю представників різних релігійних конфесій.

У заходах взяв участь президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Також у заході брали участь посадові особи, зокрема, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук; представники громадськості та духовенства.

Фото: заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору (Віталій Носач/РБК-Україна)

Захід проходив в Національному музеї Голодомору-геноциду.

"У нашій історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але які неможливо забути. Є злочини, які доводять, що жорстокість і цинічність не мають кордонів. Трагедії настільки великі, що людство ще не придумало слів, щоб описати той біль, який пережили українці" , - заявив глава держави в ході меморіальних заходів.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору, злочину геноциду, який скоїв тоталітарний сталінський режим проти народу України... Історики сперечаються про точну чисельність жертв геноциду. Згідно з різними дослідженнями, від Голодомору 32-33 років померло від 4 до 8 млн українців. Ці втрати можна порівняти з нашими втратами у Другій світовій війні", - заявив Зеленський.

"Сьогодні українці запалять у своїх вікнах свічки. І нехай тепло від них зігріє душу кожного. Вічна їм пам'ять. Я оголошую загальнонаціональну хвилину мовчання", - зазначив президент.

Нагадаємо, в Державному департаменті США заявили, що Штати разом з усім світом згадують жертв Голодомору і в черговий раз підтверджують прихильність демократії, процвітанню і суверенітету України.

Як писало РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор раніше також висловив підтримку нашій країні і вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

У суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору. У КМДА попередили про зміни в роботі транспорту в зв'язку з меморіальними заходами.