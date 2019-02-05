У Києві проходить перший Синод Православної церкви України

На даний момент порядок денний Синоду невідомий

В Софии Киевской проходит первое заседание Синода Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook поместной церкви.

Сообщается, что Синод проходит в Доме митрополита под председательством митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Также в заседании принимают участие почетный патриарх Филарет и другие участники Синода.

Отметим, Синод состоит из 13 членов - предстоятеля, трех постоянных членов на переходный период и 9 архиереев, которые меняются по ротации.

Фото: Синод ПЦУ (facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что создание Православной церкви Украины "нелегитимно как по канонам невмешательства государства в церковную жизнь, так и по канонам православия.

Отметим, по состоянию на начало февраля в ПЦУ перешли 204 церковных прихода УПЦ Московского патриархата. Православную церковь Украины официально зарегистрировали 31 января. Также в конце января вступил в силу закон о переходе религиозных общин.