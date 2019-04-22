У понеділок, 22 квітня, в Києві під Адміністрацією президента проходить акція "Дякую, Петре!" на знак подяки за реформи, проведені президентом протягом перебування на посаді глави держави. Про це повідомляє РБК-Україна.

За станом на 19:05 біля будівлі Адміністрації президента зібралося понад 2 тис. осіб, і люди продовжують прибувати.

Співробітники Адміністрації відкрили ворота, і всі бажаючі змогли підійти безпосередньо до будівлі АП.

Багато людей принесли з собою державні прапори України, плакати з написом "Спасибі".

Час від часу люди скандують під будівлею "Порошенко!", "Спасибі", "Кращий".

Петро Порошенко подякував усім присутнім.

"П'ять років тому на вулиці Банковій я підняв ці прапори. Це прапори України і Європейського союзу", - заявив Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що кращі люди це ті, хто його підтримав.

"Друзі, найкращі - це ви. Я щасливий і гордий нашої наступної зустрічі. Ви є кращою частиною нашої команди. За п'ять років ми зробили більше, ніж хто-небудь за чверть століття. Це наша заслуга", - сказав Порошенко.

Також глава держави зазначив, що всі заслуги під час його президентства будуть захищені.

"Ми не дамо їм знищити нашу армію, наша мова, ми не дамо знищить децентралізацію, інклюзивна освіта, яка заснувала перша леді", - заявив Порошенко.

Також Петро Порошенко пообіцяв, що піде перемагати на парламентські вибори.

Зазначимо, що акція "Дякую, Петре!" була організована 21 квітня активістом Святославом Ботовым в Facebook .