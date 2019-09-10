У Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека у найближчі дні

Погода в Україні: 11-16 вересня у Києві утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськради.

Зокрема, Укргідрометцентр зазначає, що утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

"11-16 вересня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки...Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, в деяких регіонах погіршиться, температура опуститься до +9 вночі. 11 вересня в Україні буде утримуватись суха та тепла погода. Температура вночі +9+14, на узбережжі морів до +18, на крайньому сході країни та в Карпатах +5+8; вдень в Україні +24+29 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних, 14 и 15 вересня, очікується похолодання та періодичні дощі, однак у деяких областях буде тепла погода. Тепла погода протримається до вихідних, а в суботу-неділю пройдуть періодичні дощі та похолодає. У східних областях, на півдні та у більшості центральних областей України вихідними потриває тепла погода.

Додамо, сьогодні, 10 вересня, в Україні буде хмарно і тепло, опадів не очікується, місцями температура повітря підніметься до +28 градусів.