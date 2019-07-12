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У Києві зупинений рух на синій гілці метро


На станції "Оболонь" пасажир впав на колії

Рух на синій гілці від станції "Теремки" до станції "Контрактова площа" зупинений. На станції "Оболонь" пасажир впав на колію, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київського метрополітену.

Як зазначається, зачинені станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через технічні причини. На метро "Оболонь" наразі працюють усі необхідні фахівці, повідомили у метрополітені.

"Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - написали у прес-службі.

Як повідомляють ЗМІ, попередньо відомо, що на станції метро "Оболонь" жінка впала на колію. Інформації на сайті поліції поки немає.

Нагадаємо, у Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро". Обмеження діятиме з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Зокрема, РБК-Україна писало про продовження роботи метро у Києві на період фестивалю "Atlas Weekend". Як зазначається, в ніч з 12 на 13 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Раніше у Києві обмежували рух на станції метро "Житомирська".  Обмеження в роботі станції були пов'язані з ремонтними роботами - працівники "Київгазу" проводили роботи на газопроводі.

 

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