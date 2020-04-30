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У Києві попередили про можливі перебої з надання комунальних послуг

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 12:30
У Києві попередили про можливі перебої з надання комунальних послуг
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

У Києві рівень заборгованості за комунальні послуги сягає майже 6 млрд гривень

У Києві попередили про можливі перебої з надання комунальних послуг через тенденцію зменшення рівня сплати. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що рівень заборгованості за комунальні послуги у столиці сягає майже 6 млрд гривень.

"Сьогодні у Києві рівень заборгованості за комунальні послуги сягає майже 6 млрд гривень. Хочу наголосити, що тенденція до зменшення рівня сплати може призвести до перебоїв з надання комунальних послуг", - заявив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збільшив з двох до трьох місяців строк заборгованості за житлово-комунальні послуги, у разі якого може бути призначена субсидія.

Також РБК-Україна писало, що за даними Держстату, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2020 року склала 66,7 млрд грн, що на 0,3 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (67 млрд грн). Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в лютому 2020 року склали 19,6 млрд грн, що на 16,2% менше, ніж у січні.

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