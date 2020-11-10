У Києві правоохоронці викрили 4 підпільні казино

У Києві правоохоронці викрили підпільні гральні заклади у Деснянському та Солом’янському районах. За результатами обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої надавались гральні послуги.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Як повідомляється, один з гральних залів функціонував у приміщенні плавучої споруди, розташованої на технічному водному каналі по вулиці Закревського. Ще два казино знаходились на масиві "Лісовий" та неподалік ринку "Фестивальний" на Троєщині.

Крім того, правоохоронці перепинили діяльність ще одного нелегального грального закладу на вулиці Лобановського у Солом’янському районі Києва.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів.

Фото: казино (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів у Голосіївському, Оболонському та Солом'янському районах.

Також РБК-Україна повідомляло, що Печерський районний суд Києва заборонив доступ до 60 сайтів букмекерських контор і онлайн-казино.