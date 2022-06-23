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У Києві спіймали російських диверсантів

Фото: у столиці затримали диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На території України досі діє російська агентура. Зокрема, нещодавно у Києві затримали ворожих диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці", - зазначив він.

Також у Шевченківському районі столиці затримали жінку, яка фотографувала блокпости. У Дніпровському районі викрили чоловіка, який, ймовірно, співпрацює з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Громов пояснив, що Росія не відмовляється від планів щодо захоплення України та зриву постачання озброєння. Проте Сили оборони протистоять ворогу.

Нагадаємо, на виїзді з Києва правоохоронці затримали чоловіка із повною машиною зброї.

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