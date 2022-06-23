У Києві спіймали російських диверсантів

На території України досі діє російська агентура. Зокрема, нещодавно у Києві затримали ворожих диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"У Києві затримано двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці", - зазначив він.

Також у Шевченківському районі столиці затримали жінку, яка фотографувала блокпости. У Дніпровському районі викрили чоловіка, який, ймовірно, співпрацює з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Громов пояснив, що Росія не відмовляється від планів щодо захоплення України та зриву постачання озброєння. Проте Сили оборони протистоять ворогу.