У Києві загасили пожежу в квартирі на Закревського

В результаті пожежі загинула людина
У Києві сьогодні, 24 липня, ліквідували пожежу у квартирі на вулиці Закревського. Вогонь на восьмому поверсі житлового будинку загасили близько 14 години дня.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
В результаті пожежі загинула мешканка квартири - інвалід похилого віку.
Пожежу гасили 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, сьогодні у Києві спалахнула пожежа у квартирі дев'ятиповерхового будинку. В коментарі РБК-Україна рятувальники розповіли, що жертвою пожежі стала літня жінка, вона згоріла живцем.
Вогнеборці намагалися врятувати мешканку квартири, але вона перебувала у шоковому стані.
Додамо, раніше у Києві горіла недобудована багатоповерхівка; вогонь охопив декілька поверхів.