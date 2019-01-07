ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві порядок забезпечують близько однієї тисячі поліцейських

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 11:50
У Києві порядок забезпечують близько однієї тисячі поліцейських
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські закликають організаторів та учасників масових заходів не порушувати правопорядок

У Києві близько однієї тисячі правоохоронців несуть службу в посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням заходів близько однієї тисячі правоохоронців несуть службу в посиленому режимі. В основних храмах і центрі столиці заплановано проведення низки заходів.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників масових заходів не порушувати правопорядок, дотримуватися норм чинного законодавства та з розумінням ставитися до поліцейських, які виконують свої службові обов'язки.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що для забезпечення порядку під час різдвяних свят залучено близько 32 тис. правоохоронців. Так, безпеку храмів будуть забезпечувати понад 17 тис. працівників Нацгвардії та Національної поліції. Також для охорони громадського порядку на вулицях міст залучено близько 7 тис. правоохоронців, які будуть патрулювати населені пункти та автодороги.

В Києві сьогодні очікується сніг Синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Києві
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся