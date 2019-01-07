У Києві порядок забезпечують близько однієї тисячі поліцейських

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейські закликають організаторів та учасників масових заходів не порушувати правопорядок

У Києві близько однієї тисячі правоохоронців несуть службу в посиленому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що у зв'язку з проведенням заходів близько однієї тисячі правоохоронців несуть службу в посиленому режимі. В основних храмах і центрі столиці заплановано проведення низки заходів.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників масових заходів не порушувати правопорядок, дотримуватися норм чинного законодавства та з розумінням ставитися до поліцейських, які виконують свої службові обов'язки.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що для забезпечення порядку під час різдвяних свят залучено близько 32 тис. правоохоронців. Так, безпеку храмів будуть забезпечувати понад 17 тис. працівників Нацгвардії та Національної поліції. Також для охорони громадського порядку на вулицях міст залучено близько 7 тис. правоохоронців, які будуть патрулювати населені пункти та автодороги.