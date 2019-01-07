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В Киеве порядок обеспечивают около одной тысячи полицейских

Новости » Общество    07.01.2019 - 11:50
В Киеве порядок обеспечивают около одной тысячи полицейских
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейские призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок

В Киеве около одной тысячи правоохранителей несут службу в усиленном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что в связи с проведением мероприятий около одной тысячи правоохранителей несут службу в усиленном режиме. В основных храмах и центре столицы запланировано проведение ряда мероприятий.

Правоохранители призывают организаторов и участников массовых мероприятий не нарушать правопорядок, соблюдать нормы действующего законодательства и с пониманием относиться к полицейским, которые выполняют свои служебные обязанности. 

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что для обеспечения порядка во время рождественских праздников привлечено около 32 тыс. правоохранителей. Так, безопасность храмов будут обеспечивать более 17 тыс. работников Нацгвардии и Национальной полиции. Также для охраны общественного порядка на улицах городов привлечено около 7 тыс. правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты и автодороги.

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