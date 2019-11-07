У Києві повністю відновили роботу метро після інформації про мінування трьох станцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

Як повідомляється, фахівці завершили перевірку на станціях "Червоний Хутір" та "Академмістечко". В ході обстеження вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Наразі метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, до цього перевірка закінчилася на станції метро "Золоті Ворота". Там фахівці також не виявили вибухонебезпечних предметів. Після завершення перевірки робота станці "Золоті Ворота" була відновлена.

Як відомо, вранці 7 листопада до поліції надійшло повідомлення про замінування трьох станцій метро, які розташовані на червоній та зеленій лінії. Невідомий заявив, що станції метро "Золоті Ворота", "Академмістечко" та "Червони Хутір" було заміновано.

Крім того, ще одне мінування метро сталося сьогодні у Харкові. Правоохоронці отримали інформацію про мінування станцій метро "Центральний ринок", "Спортивна" і "Університет". З метро було евакуйовано понад 800 пасажирів.