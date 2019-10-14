У Києві повністю відновлено рух транспорту

Рух вулицями Києва ввечері, 14 жовтня, повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці.

Повідомляється, що рух усіма вулицями столиці було відновлено о 19:38. В 19:00 заходи до Дня Захисника України закінчилися.

У поліції зазначили, що значних порушень правопорядку під час проведення сьогоднішніх акцій не зафіксовано.

Зараз співробітники патрульної поліції продовжують нести службу в посиленому режимі, для того щоб не допустити провокацій.

Нагадаємо, сьогодні у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві було перекрито рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова і від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

Додамо, в Києві в ніч з 14 на 15 жовтня буде на годину продовжена робота метро. Відзначається, що сьогодні у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45), будуть деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Зокрема, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".