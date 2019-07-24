У Києві частково перекриють проспект Перемоги

У Києві на проспекті Перемоги 27 липня із 00:10 до 23:50 години буде частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Відзначимо, що причиною обмеження руху є перевезення та монтаж металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу.

"У зв’язку із перевезенням та монтажем металоконструкцій нового Шулявського шляхопроводу, 27 липня із 00:10 до 23:50 буде повністю обмежено рух транспорту проспектом Перемоги в районі реконструкції транспортної розв’язки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Як повідомляло РБК-Україна, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

Крім того, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється