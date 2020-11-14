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У Києві поліція закрила два ресторани, які порушували карантин

Київ, Субота 14 листопада 2020 21:40
У Києві поліція закрила два ресторани, які порушували карантин
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві правоохоронці змусили зачинитися ресторани "Хлібний" та "Редкая птица", які працювали з порушенням запровадженого урядом карантину вихідного дня. На адміністрацію цих ресторанів склали адміністративні протоколи.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Ресторани приймали відвідувачів всередині закладу, а не "на виніс", як це передбачено карантинними обмеженнями.

Порушення карантину виявили під час рейду поліції. Правоохоронці вивели відвідувачів з приміщення закладів та склали адмінпротоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Адміністративні протоколи складені за грубе порушення правил щодо карантину", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні у Києві виявили ще один заклад-порушник. Спортивний комплекс "П'ятий елемент" у Подільському районі працював, попри заборону уряду. Щодо адміністрації закладу порушили кримінальну справу.

Крім того, у Львівській області з початку дії карантину вихідного дня правоохоронці виявили майже 250 закладів, які порушували обмеження. На адміністрацію та громадян склали понад півсотні адмінпротоколів.

Як проходить карантин вихідного дня в Україні, ви можете прочитати в онлайні РБК-Україна.

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