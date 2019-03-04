У Києві поліція накрила "сходку" кримінальних авторитетів

Авторитети зібралися для обговорення розподілу влади і впливу на території України

В одном из ресторанов Киева сотрудники полиции воспрепятствовали проведению "сходки" криминальных авторитетов, возглавляемых "вором в законе" по прозвищу "Сфан". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что на встречу в ресторане на бульваре Верховной рады криминальные авторитеты собрались для обсуждения распределения власти и влияния на территории Украины. Возглавлял "сходку" уроженец Грузии, "вор в законе" Лаша Джачвлиани ("Сфан"), которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Он пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

"Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Ранее его задерживали в Киеве с наркотиками.

Сейчас правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала гражданина Грузии, который планировал руководить преступными группировками на территории столицы и области. Злоумышленника задержали в Шевченковском районе столицы. Он имел запрет на въезд на территорию Украины в 2019 году, однако попал в Украину вне пункта пропуска.