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У Чернівецькій області обстежують на коронавірус 11 осіб

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 15:11
У Чернівецькій області обстежують на коронавірус 11 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено 10 випадків коронавіруса

У Чернівецькій області очікують результати 11 пацієнтів з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це повідомили в Чернівецької облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, станом на 11 ранку 18 березня в області офіційно підтверджено 10 випадків коронавірусу.

"Очікуються результати обстеження 11 осіб. За останню добу (з 11:00 до 11:00) звернулися 7 осіб, із них госпіталізовано 5, 2 амбулаторне лікування", - повідомили в ОДА.

Також повідомляється, що у дружини першого інфікованого коронавірусом пацієнта не виявили захворювання за час її ізоляції. Вона повторно здала тест на коронавірус, який показав негативний результат.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівцях госпіталізовано 5 осіб, які контактували з померлою жінкою, у якої підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, 17 березня в Україні підтвердили сім нових випадків коронавіруса. Всього в країні зафіксовано 14 випадків захворювання COVID-19 - Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м.київ (2). З них дві людини померли.

Також РБК-Україна писало, що 18 березня Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердило зараження коронавірусом у народного депутата Сергія Шахова. На даний момент нардеп знаходиться в самоізоляції. Визначаються особи, які контактували з ним.

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