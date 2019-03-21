У Києві підпалили ще один магазин Roshen

У Києві в районі Дарницької площі підпалили ще один магазин Roshen. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що пожежа в магазині на проспекті Гагаріна,3 сталася ввечері 20 березня. За даними рятувальників, пожежу загасили працівники магазину до прибуття пожежного підрозділу. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

"За словами очевидців, невідомі кинули у вітрину ємність з горючою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку тижня невідомий підпалив магазин Roshen на Хрещатику. Пізніше поліція повідомила про затримання підозрюваного. Це була друга подібна пожежа за добу після того, як увечері 17 березня підпалили магазин біля станції метро "Героїв Дніпра". Вогонь не завдав сильної шкоди, пошкодивши тільки утеплювач на фасаді.

Відзначимо, компанія Roshen фактично належить чинному президенту Петру Порошенку через Rothschild Trust. На початку лютого він задекларував понад 1 млрд гривень, а основну суму доходу склали дивіденди від Rothschild.